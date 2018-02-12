Android kurulu akıllı telefon ve tablete USB Webcam bağlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Yıllar önce satın almış olduğunuz Android tabletinizde kamera yer almayabilir. Mütevazi bir güvenlik kamerası benzeri sistem oluşturmak için sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefon / tablete USB web kamerası bağlamak isteyebilirsiniz. Bunun için cihazınızın USB OTG özelliğini destekliyor olması gerek. Cihazın OTG desteğine sahip olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz. Tabii OTG kablosu ve üçüncü parti bir uygulamaya da ihtiyacınız olacak. Android‘li akıllı telefon ve tablete USB Webcam bağlamak oldukça kolay.

Android: Akıllı Telefon ve Tablete USB Webcam Bağlamak

Ele alacağımız uygulamanın adı USB Camera Standard. Ücretsiz versiyonu çok kısıtlı özelliklerle geliyor, bu nedenle 2.50 TL gibi uygun bir fiyatla tam sürümü satın almanız öneriliyor.

Uygulama ile cihazınıza OTG kablosu aracılığıyla bağlayacağınız web kamerasının görüntüsünü takip edebiliyor, kayıt alabiliyorsunuz. Root erişimi ya da custom ROM kurulumu gerekmiyor. SD (640 x 480) ve HD (1280 x 720) çözünürlük seçenekleri var. Videoda ses Android’li cihazın mikrofonu kullanılarak yapılıyor. Dilerseniz ses kaydı yapılmasını engelleyebiliyorsunuz.

Uygulama ile bir USB hub edinerek Android cihaza iki adet USB webcam bağlama imkanınız var. İki kameradan da aynı anda görüntü takibi yapabilir ya da aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Bazı kısıtlama ve sorunlar da yok değil. Öncelikle cihazın Android 4.0 veya daha güncel bir Android versiyonuna sahip olması lazım. Bazı Android’li cihazlarda ses kaydı açık olduğunda uygulama sorun yaşıyor, bu durumda sesi devre dışı bırakmak gerekiyor. Yine bazı Android cihazlarda iki web kamerası bağlandığında sorun yaşandığı belirtiliyor.

USB Camera Standard şüphesiz herkesin kullanmak isteyeceği bir araç değil fakat ihtiyaç duyulduğunda işe yarayacağı kesin.

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