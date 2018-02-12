Android‘li akıllı telefon ve tabletlerde Çocuğun WhatsApp Hesabını Takip Etmek için kullanılabilecek üçüncü parti bir uygulamayı ele alıyoruz. WhatsApp bugün tüm dünyada 1.5 milyarı aşkın sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen, en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Ülkemizde de hemen her akıllı telefon kullanıcısının cihazında kurulu olan araç birebir konuşmalar, grup sohbetleri, sesli – görüntülü konuşmalar, fotoğraf / video / sesli mesaj / dosya aktarımı olanağı ve daha birçok özelliğiyle gözde durumda.

Henüz reşit olmayan, dünyanın kötülüklerinden korumak istediğiniz çocuğunuzun akıllı telefonu ile gerçekleştirdiği aktiviteleri takip etmek isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun özellikle WhatsApp’ta kimlerle yazıştığını ve neler konuştuğunu görmeniz gerekebilir. WhatsApp bünyesinde resmi olarak böyle bir özellik elbette yok fakat üçüncü parti bir uygulama ile Çocuğun WhatsApp Hesabını Takip Etmek mümkün.

Ele alacağımız uygulama WhatsApp’ın kendi WhatsApp Web servisini temel alıyor. Yani çocuğunuzun cihazının bildirim alanında WhatsApp Web’in etkinleştirildiği uyarısı görünecek. Çocuğunuz WhatsApp hesabının sizin tarafınızdan izlendiğini biliyor olacak. Zaten belirli bir yaşa ulaşmış çocuğunuzu bu şekilde takip etmeniz doğru olmayabilir. Bu uygulamayı çocuğunuz olmayan başkalarını takip etmek için kullanmayın, bu tür kötü niyetli girişimleriniz başınıza büyük işler açabilir.

Android: Çocuğun WhatsApp Hesabını Takip Etmek

Google Play uygulama mağazasından ücretsiz yükleyebileceğiniz Whatscan Whatweb uygulaması ile bir WhatsApp hesabını iki farklı Android cihazda kullanabiliyorsunuz. Yani çocuğunuzun WhatsApp hesabını bu şekilde takip edebileceksiniz.

Uygulama bir akıllı telefonda iki WhatsApp hesabını kullanma imkanını da sunuyor.

Çocuğunuzun WhatsApp hesabını takip etmek istiyorsanız akıllı telefonunuza Whatscan Whatweb‘i yükleyin.

Çocuğunuzun cihazında WhatsApp’ı çalıştırın. Menüden WhatsApp Web‘i açın.

Ekranda beliren QR kodunu akıllı telefonunuza yüklediğiniz Whatscan Whatweb uygulamasıyla taratın. Artık çocuğunuzun WhatsApp mesajlaşmalarını izleyebileceksiniz.

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