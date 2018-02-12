Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp’tan gelen fotoğrafları silmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Faaliyetlerini bir süredir Facebook çatısı altında yürüten WhatsApp bugün tüm dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Güncel raporlar uygulamanın yaklaşık 1.5 milyar akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Bu, gerçekten eşsiz bir durum.

WhatsApp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemen her akıllı telefon kullanıcısının cihazında yüklü. Hem kişisel hem de iş odaklı kullanım söz konusu. Sesli – görüntülü konuşma, fotoğraf / video / sesli mesaj / dosya paylaşımı, grup sohbetleri, durum paylaşımı ve daha birçok özellik sunuluyor.

WhatsApp’ta hemen hepimiz gün içerisinde birebir sohbet ya da grup konuşmalarında sürekli fotoğraf / görseller alıp gönderiyoruz. Bu durumda cihazda WhatsApp’tan gelen görseller bir süre sonra ciddi depolama alanı işgal edecektir. WhatsApp’tan gelen fotoğrafları silmek boş depolama alanı elde ederek cihazınızı rahatlatmanızı sağlayabilir.

Android: WhatsApp’tan Gelen Fotoğrafları Silmek

WhatsApp fotoğraflarını elbette elle silmek mümkün ama bu işlem çok zaman alacaktır. Bu nedenle üçüncü parti bir uygulamaya başvurmak en mantıklı çözüm.

İşlem için güvenlik yazılımlarıyla bilinen AVG Labs’in Gallery Doctor – Photo Cleaner uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamayı Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da üstteki widget’a dokunarak yükledikten sonra çalıştırın. Arayüzdeki tanıtım ekranını Skip seçeneğine dokunarak atlatın.

Uygulama cihazda istenmeyen fotoğraflar için tarama gerçekleştirecektir.

Analiz tamamlanınca ekran görüntüsündeki gibi bir sonuç ekranı göreceksiniz.

Burada kötü fotoğraflar, benzer fotoğraflar, uzun videolar, ekran görüntüleri ve WhatsApp görselleri listeleniyor. Dilediğiniz ögeler için temizlik gerçekleştirebilirsiniz.

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