Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp’tan Gelen Sesli Mesajı Yazıya Çevirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Faaliyetlerini Facebook çatısı altında sürdüren WhatsApp bugün tüm dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Güncel raporlar uygulamanın yaklaşık 1.5 milyar akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Bu, gerçekten inanılmaz bir değer.

WhatsApp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemen her akıllı telefon kullanıcısının cihazında yüklü. Hem kişisel hem de iş odaklı kullanım söz konusu. Sesli – görüntülü konuşma, fotoğraf / video / sesli mesaj / dosya paylaşımı, grup sohbetleri, durum paylaşımı ve daha birçok özellik sunuluyor.

WhatsApp’ta arkadaşlarınızla birebir olarak ya da grup sohbetlerinde sesli mesajlar gönderebiliyorsunuz. Size gelen sesli mesajları zaman zaman yazıya dönüştürme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle sesli mesajı dinleyemeyeceğiniz bir ortamdayken böyle bir şeye gereksinim duyabilirsiniz. WhatsApp’ta sesli mesajları yazıya çevirmek için bir özellik yok. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek. WhatsApp’tan Gelen Sesli Mesajı Yazıya Çevirmek oldukça kolay.

Android: WhatsApp’tan Gelen Sesli Mesajı Yazıya Çevirmek

Android’li akıllı telefonunuza öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Audio to Text for WhatsApp uygulamasını yükleyin.

Uygulamayı çalıştırın ve arayüzünde Language bölümü altından Türkçe‘yi seçin. Open WhatsApp butonuna dokunun. Size gelen sesli mesajın üzerine uzun dokunun.

WhatsApp arayüzünde sağ üst kısımda yer alan Share butonunu kullanın.

Karşınıza gelen menüden Audio to Text uygulamasını seçin.

Uygulama sesli mesajı yazıya dönüştürecektir. Dilerseniz Copy Text seçeneği ile metni kopyalayabilirsiniz.

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