Reeder P10S, özellikleri arasında yer alan ve Android’de ilk kez kullanılan 3D Touch teknolojisi ile size zaman kazandırıyor. Bunun yanı sıra Reeder P10S’in 64 GB’lık dahili depolaması sayesinde multimedya deneyimleriniz güçleniyor. Bu yazımızda Reeder P10S Root atma işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. Telefonunuza Root işlemi uyguladıktan sonra, Root izni gerektiren uygulamaları kolayca kullanabilirsiniz. Uygulayacağımız adımlar sonucunda telefonunuzun garanti kapsamı dışına çıkacağını da unutmayın.

İndirmeniz gereken program

KingoRoot’u indirmek için buraya tıklayın.

Hazırlık

Telefonunuzun USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar’dan Geliştirici Seçenekleri bölümüne girin ve alt kısımda bulunan USB Hata Ayıklama Modunu açın. Eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri görünmüyor ise, Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri menüsünü görünür hale gelecektir.

KingoRoot’un kurulum işlemlerini tamamlayın.

Batarya gücünüzü kontrol edin.

Reeder P10S Root Atma

Öncelikle kurulum işlemlerini tamamlamış olduğunuz KingoRoot programını açın. İlk açılışta biraz bekletecektir.

Ardından USB kablo kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Reeder P10S Root atma işlemini başlatmak için ROOT butonuna tıklayın.

Biraz uzun zaman alabilir. USB kablonuzun çıkmamasına dikkat edin. İşlem sürecini ekranda beliren yüzdelik dilimle takip edebilirsiniz.

Son olarak, karşınıza gelen ROOT SUCCEED yazısından sonra USB kablonuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra SuperUser’ın yüklü olup olmadığını kontrol edin.

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