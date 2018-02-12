Reeder P10S’in 5.5 inç’lik Super AMOLED ekranı, Corning Gorilla Glass 4 teknolojisi ile korunuyor. Reeder P10S, USB Type-C girişi ile daha hızlı şarj ve veri iletimi sağlıyor. Ayrıca Reeder P10S, çift hat takılabilme özelliği sayesinde hem iş hem de, kişisel hattınızı içerisinde barındırabiliyor. Bu yazımızda Reeder P10S Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. İşlem sonrası alabileceğiniz hata veya arızaların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu belirtelim.

İndirmeniz gerekenler

SP Flash Tool’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Stock ROM dosyanızı ise, buradan bulabilirsiniz.

Hazırlık

Kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Bilgisayarınızın Reeder P10S’i algılaması için USB hata ayıklama modunun aktif olması gerek. Bunun için öncelikle Ayarlar menüsünden Telefon hakkındakısmına girin. Burada yer alan Derleme numarası seçeneğine 7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Ayarlar menüsüne geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin. Sonrasında ise USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Stock ROM dosyanızı indirin ve masaüstünüze çıkartın.

Smart Phone Flash Tool programını indirerek masaüstünüzde boş bir yere çıkartın.

Reeder P10S Stock ROM Yükleme

Öncelikle Güç tuşunu kullanarak Reeder P10S’in kapanmasını sağlayın.

SP Flash Tool programını açmak için, klasöre giderek flash_tool adlı dosyaya çift tık atın.

Ardından ROM dosyalarınızı seçebilmek için sağ tarafta yer alan Scatter-loading butonuna tıklayın.

Şimdi ise, Güç ve Ses kısma tuşlarına basılı tutarak USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Son olarak, Reeder P10S Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna tıklayın. İşlemin biraz uzun sürebileceğini unutmayın.

Eğer işlemde başarılı olursanız, Download Ok penceresi sizi karşılacaktır. Ardından USB kablonuzu bilgisayardan çekerek, telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.

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