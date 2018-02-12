ZTE Axon 9 Snapdragon 845 Çipsetine ve 18:9 Ekrana Sahip Olacak

Kısa süre önce ZTE’nin bu sene Axon 9’u getireceği bilgisi resmi olarak doğrulanmıştı. Şimdi de cihaza ait olduğu iddia edilen görüntüler Weibo üzerinden sızdırıldı. Ancak telefon birkaç ufak detayıyla bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir.

QHD+ çözünürlüğe ve 18:9 en-boy oranına sahip bir 6 inç AMOLED ekran bekleniyordu. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran Axon 7’nin en önemli satış noktalarından biriydi. Fakat ekranın altına bakarsanız telefonda kapasitif tuşlar bulunduğunu göreceksiniz

Arka kamera 20MP sensöre sahip (Axon 7s’in Dual 12MP kamerasına kıyasla bir iyileşme) ve çift özçekim kamera 13MP sensörü ile dikkat çekiyor.

Axon 7’nin diğer öne çıkan özelliği amiral gemisi yonga setiydi ve söylentiler bu kez hayal kırıklığına uğratmıyor. Üst düzey Snapdragon 845 çipi kullanılacak model için 6 GB RAM ve 128 ya da 256 GB depolama alanı sunulacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanında bütçeye daha uygun bir seçenek de olacak.

ZTE Akson 9 için iddia edilen fiyat 550 USD ile 630 USD arasında bir yerde ve sunduklarına bakılırsa oldukça rekabetçi. Telefon Android 8.0 Oreo ile gelecek ve ZTE’nin son zamanlarda stok Android’e yaklaşması kullanıcıları cezbeden bir durum.