Android: Geç Gelen Bildirimler Sorunu ve Çözümü

Neredeyse her uygulama artık akıllı telefonlara bildirim yollamaya başladı. Telefonunuzda yer alan uygulamaların size bildirimi geç verdiğini düşünüyorsanız ya da uygulamada bildirimlerle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorsanız yazımızı okumaya devam edin… Geç gelen bildirimler sorunu en sinir bozucu uygulama hatalarından biridir. Neyse ki yazımızda bu sorunun çözümünü konuşacağız!

Geç Gelen Bildirimler Sorunu ve Çözümü

1- Batarya Optimizasyon Uygulamalarını Durdurun

Batarya optimizasyon uygulamaları, size bildirim yollamaya çalışan uygulamaların yapacağı eylemlere engel olabilir. Telefonunuzda herhangi bir batarya optimizasyon uygulaması varsa çalışmasını durdurun.

2- İzinleri Değiştirmeyin

Uygulamalar, telefona kurulmadan önce sizden, sorunsuz çalışması için, bazı izinler ister. Bu izinleri onaylayın. Uygulamaları telefonunuza kurduktan sonra izin verdiğiniz bir eylemin iznini kaldırmayın.

3- Wi-Fi Ağınızı Kontrol Edin

Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zaman uygulamalar bildirim göndermeyi durduracağından, Wi-Fi ağınızın telefona bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer Wi-Fi’da erişim sıkıntısı varsa, uygulamalar bu yüzden de size bildirim gönderemeyebilir.

4- Uygulamaların Önbelleğini Temizleyin

Telefonunuza geç bildirim yollayan ya da izin verdiğiniz taktirde halen daha bildirim yollamayan uygulamaların önbelleğini temizleyin. Ayarlar > Uygulamalar‘a giderek ve Uygulamalar listesinde size bildirim yollamayan uygulamanın üzerine dokunarak uygulama bilgilerinin yer aldığı ekranda ya da bu ekrandaki Hafıza seçeneğine tıklayarak Önbelleği Temizle‘ye dokunun.

Geç Gelen Bildirimler Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.