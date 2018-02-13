Android: Parmak İzi Okuyucusunu Kullanarak Mac Bilgisayarı Açmak

Parmak izi okuyucusu, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerin belki de en güvenli kilit ekranı koruması oldu. Android telefon kullanıcısı ve bir de Mac bilgisayar sahibiyseniz, Android telefonunuzun parmak izi kilit sensörünü kullanarak Mac’te oturum açabilirsiniz. Parmak izi okuyucusunu kullanarak Mac bilgisayarı açmak için yazımızı okumaya devam edin…

Parmak İzi Okuyucusunu Kullanarak Mac Bilgisayarı Açmak

Parmak izi okuyucusunu kullanarak Mac bilgisayarı açmak için, parmak izi okuyucu özelliği olan bir Android telefon ve El Capitan‘ı çalıştıran 10.1.2 macOS veya daha üzeri işletim sistemine sahip Mac bilgisayara ihtiyacınız var. El Capitan’ı buraya tıklayarak Mac bilgisayarınıza indirin. Android telefonunuza da DroidID‘yi indirin. DroidID’yi indirmek için buraya tıklayın.

DroidID’yi ve Mac bilgisayarınıza indirdiğiniz El Capitan’ı başlatın. DroidID, açılış ekranında size bir şifre verecek ve bunu Mac’e girmeniz gerekecek. Daha sonra parmak izini Android telefonunuza okutmanız istenecek.

DroidID tarafından size verilen şifreyi ve Mac şifrenizi El Capitan’a girin. Böylece Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz ile Mac bilgisayarınız arasında bağlantıyı kurun.

El Capitan bu işlemlerin ardından yeniden başlatılacak ve başlama esnasında izinler isteyecek. Bu izinleri onaylayın. Uygulamayı ayarlamak ve parmak izi okuyucusunu kullanarak Mac bilgisayarı açmak için yapmanız gereken işlemler bu kadar.

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