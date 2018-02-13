Android’de Faydalı Dört Özellik

Android telefonlarınızı ne kadar kurcaladığınızı bilemeyiz ama bu özelliklerden en az bir tanesi bile bilmediğiniz konusunda eminiz. Android’in biraz derinlerine inerseniz sizi çok faydalı özellikler bekliyor! Android cihazlar için faydalı özellikler için telefona herhangi bir eklenti kurmanıza gerek yoktur. Android işletim sistemine sahip cihazınızda bu özellikleri istediğiniz zaman etkinleştirebilir, istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Android Cihazlar İçin Faydalı Özellikler

1- Ekranı Büyütme

Ekranı büyüterek Android telefonunuzda bir yazı okurken yazı boyutu küçükse zorluk çekmezsiniz. Ekranın her yerinde ekranı büyütme özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Erişilebilirlik > Görme‘ye gidin ve ekranı biraz aşağı kaydırarak Büyütme Hareketleri seçeneğini bulun. Bu seçeneğe dokunduktan sonra açılan ekrandaki butona bir kez dokunarak ekranı büyütme özelliğini etkin hale getirin.

Ekranı büyütme özelliğini kullanmak için, ekranda yakınlaştırmak istediğiniz bölüme üç kez art arda dokunun. İşiniz bittikten sonra tekrar üç kez art arda ekrana dokunup normal ekrana dönebilirsiniz.

2- Ekran Renklerini Ters Çevirme

Ekran renklerini ters çevirmek göz rahatsızlığı yaşayan Android kullanıcıları için oldukça faydalıdır. Ekrandaki renkler siyah beyaz olur ve temanın rengini de kendisine göre düzenler. Bu özellik telefonunuzda pil tasarrufu yapmanızı da sağlayabilir. Temanızı siyah renkte seçerseniz ve ekran rengini de ters çevirirseniz pil tasarrufu yapmaya başlayabilirsiniz.

Ekran renklerini ters çevirmek için Ayarlar > Erişilebilirlik > Görme‘ye gidin ve Renk Çevirme’nin yanındaki butona bir kez dokunun.

3- Parolaları Görünür Yapma

Bir uygulamaya, internet sitesine hesabınızla bağlanacağınız zaman parola gerekebilir. Eğer parolanız uzunsa ve karmaşıksa parolaları görünür yaparak şifrenizi ilk denemede doğru girebilirsiniz.

Ayarlar > Güvenlik > Parolalar‘a gidin ve Parolaları Görünür Hale Getir‘e tıklayın.

4- Dokun ve Basılı Tut Gecikmesi

Bir metin ekranında sürekli kopyala yapıştır işlemi yapıyorsanız dokun ve basılı tut gecikmesi en kısa zamanda bu işlemi yapmalıdır. Ayarlar > Erişilebilirlik > Yetenek ve Etkinleşim / Dokunma‘ya gidin ve Dokun ve Basılı Tut Gecikmesi‘ne dokunarak ekranda bir alana parmaklığa basılı tuttuktan ne kadar süre sonra tepki almak istiyorsanız zamanı ona göre belirleyin.

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