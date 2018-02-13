Google Fotoğraflar / Photos uygulamasıyla Sevgililer Günü’ne Özel Video Oluşturmak mümkün! Teknoloji devi Google’ın Photos / Fotoğraflar uygulaması Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları tarafından hayli seviliyor. Fotoğraf yönetimini büyük oranda kolaylaştıran araç Google’ın bulut sistemiyle entegre olabiliyor ve kullanıcılara fotoğraf ve videolarını az miktarda sıkıştırıp kaliteden fazla ödün vermeden bulut ortamına sınırsızca yedekleme imkanı sunuyor. Fotoğraf ve videoları orijinal çözünürlük / kalitede saklamak isterseniz Google Drive hesabınızdaki boş depolama alanı ile yetinmek durumunda kalıyorsunuz.

Google, bu başarılı uygulamasına bu yıl Sevgililer Günü için önemli bir özellik dahil etti. Google Fotoğraflar uygulaması ya da web arayüzü üzerinden kendi fotoğraflarınızla Sevgililer Günü’ne özel video oluşturma olanağınız var. Üstelik karmaşık seçeneklerle uğraşmak zorunda da kalmıyorsunuz, fotoğraf seçimlerini yaptıktan sonra gerisini Google Fotoğraflar hallediyor.

Google Fotoğraflar: Sevgililer Günü’ne Özel Video Oluşturmak

Akıllı telefonunuzda Google Photos uygulamasını açın. Assistant sekmesine dokunun. Movie seçeneği ile devam edin. Buradan tema ve kişi seçimlerini yapın. Ardından Google’ın algoritmasının ilgili fotoğrafları seçmesini, müzikleri ayarlamasını ve bunları uyumlu şekilde bir araya getirmesini bekleyin. Google’ın aracının hayli başarılı sonuçlar sağladığını biliyoruz.

Google’ın Sevgililer Günü için böyle bir jest yapması sevindirici. Önümüzdeki dönemlerde başka özel günler için de böyle özellikler sunulması bekleniyor. Google Fotoğraflar / Photos uygulamasını akıllı telefonunuza App Store ya da Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirebilirsiniz.