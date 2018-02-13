Huawei P20 ve P20 Plus TENAA Üzerinde Görüntülendi

Sertifikasyon aşaması telefonun resmi hale getirilmesinden önceki önemli bir adım ve Huawei P20 (“Emily”) ve P20 Plus (“Charlotte”) bu adımı atmaya neredeyse hazır. TENAA üzerinde yalnızca isim olarak da olsa görüntülendiler.

Telefonların kod adları sırasıyla EML ve CLT. Çin’de bir telefon çıkarılmadan önce gerekli GSM ve CDMA uyumluluk testleri yapılması gerekiyor.

Bir de ATU kod adlı bir cihaz var ve bunun konuşulan Huawei P20 Lite olma ihtimali yüksek. Ancak şimdilik bilinmeyen bir cihaz olarak kalacak.