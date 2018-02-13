Nokia 8 Android 8.1 Oreo Kararlı Sürümünü Alıyor

Nokia 8 ilk olarak kasım ayının sonunda Android 8.0 almıştı ve son zamanlarda 8.1 beta testleri yapmaktaydı.

Kararlı Android 8.1 Oreo güncellemesinin yayınlanması bu nedenle uzun sürmedi. Juho Sarvikas (HMD’nin CPO’su) resmi duyuruyu Twitter üzerinden yaptı. Twitter’daki bir kişi ise güncellemeyi duyurudan önce indirmeyi başardı.

Nokia 8 Android 8.1 Oreo

Güncelleme -V4.84A- beta sürümü ile aynı değişim günlüğüne sahip ancak güvenlik yamasının yeni şubat ayı sürümünü kapsadığı dikkatlerden kaçmıyor. Güncelleme 1,5 GB boyutunda ve dolayısıyla kablosuz bir ağa bağlanarak indirmeniz daha iyi olacaktır.

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