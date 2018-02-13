Nokia 9 Yaban Ortamında Görüntülendi

Nokia 9’un ilk örnekleri aramızda. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da test sürüşü yapılırken görüntülenen cihazın çift 13 MP kameraya sahip olduğu tespit edildi.

Arkada dikey olarak hizalanmış iki adet kamerayı görebilirsiniz. Yan tarafındaki LED ise bir kap üreticisi tarafından sızdırılan görüntülerdeki çizimlerle uyum gösteriyor.

İddia edilen 5.5 inç uzunluktaki 18:9 en-boy oranlı OLED ekran fotoğrafta net olarak belli olmuyor. Önceleri yuvarlak köşeleri olacağı söylenmişti ancak bunu sızdırılan görüntülere bakarak doğrulamak ne yazık ki imkansız.

Bir diğer ihtimal ise bunun Nokia 7 Plus olabileceği. Zira kendisi benzer bir tasarıma ve donanım özelliklerine sahip olacak. Her iki durumda da cevabı MWC’de öğrenmeyi umuyoruz. HDM “harika” şeyler tanıtacaklarını söylemişti.