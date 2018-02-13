Bu yazımızda Reeder P11 Root atma işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. Root işlemi sonrasınıda telefonunuzun garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayın. Telefonunuza Root attıktan sonra, kaldırılamayan sistem uygulamalarınızı kolayca kaldırabilirsiniz.

İndirilmesi gereken program

KingoRoot’u buradan indirebilirsiniz.

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot’u telefonunuza indirin.

KingoRoot’un kurulumunu yapmadan önce, Reeder P11’in Bilinmeyen kaynaklar seçeneğinin açık olması gerek. Öncelikle telefonunuzun Ayarlarından Güvenlik kısmına erişin. Şimdi ise menüde yer alan Bilinmeyen kaynakları aktif hale getirin.

Geriye dönerek KingoRoot’u telefonunuza kurun.

Batarya gücünüzün %50’den yüksek olmasına özen gösterin. Bu sayede işlemler esnasında telefonunuz kapanmaz ve bir sorunla karşılaşmazsınız.

Reeder P11 Root Atma

İlk olarak KingoRoot’u açın.

Reeder P11 Root atma işleminin başlaması için One Click Root butonuna tıklayın.

İşlem biraz zaman alabilir, ama ekranınıza gelen yüzdelik ifade ile süreci takip edebilirsiniz.

Son olarak, ekranınıza gelen ROOT SUCCEEDED yazısı ile birlikte telefonunuzu yeniden başlatın.

Reeder P11 yeniden açıldığında, uygulamaları arasında SuperUser’ın olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuzun Rootlu olup olmadığını test etmek için Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu hakkında merak ettiğiniz noktaları uzmanlarımıza iletebilmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.