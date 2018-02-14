Android ve iOS: Instagram’da Gönderilerin Hikaye Olarak Paylaşılmasını Engellemek

Instagram‘a yeni gelen özellikle, Instagram kullanıcıları arkadaşlarının fotoğraflarını direkt hikayede düzenleyerek paylaşabiliyor. Bu özellik oldukça sinir bozucu. Android veya iOS cihazınızı kullanarak Instagram’da gönderilerin hikaye olarak paylaşılmasını engellemek mümkündür.

Takip ettiğiniz Instagram sayfalarının komik ve ilgi çekici gönderilerini hikayenizde direkt paylaşmak için işinize yarayacak bu özellik için Instagram uygulamasının güncel olması gerekmektedir.

Instagram’da gönderilerini hikaye olarak paylaşılmasını engelleyen bir kullanıcının gönderisi hikayede paylaşılamaz. Eğer sizde Instagram’da gönderilerin hikaye olarak paylaşılmasını engellemek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin…

Instagram’da Gönderilerin Hikaye Olarak Paylaşılmasını Engellemek

Instagram’da gönderilerinizi arkadaş listenizdeki kişiler hikayesine düzenleyerek atabiliyor. Bunun önüne geçmek için akıllı telefonunuzda Instagram uygulamasına girin. Uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki profil butonuna tıklayın. Profiliniz görüntülendiğinde Profili Düzenle butonunun yanındaki dişli çarka veya ekranın sağ üst tarafındaki üst üste sıralanmış noktalara dokunarak Ayarlar‘a gidin. Ekranı aşağıya doğru kaydırın. Engellenen Kullanıcılar seçeneğinin altındaki Hikayeleri Yeniden Paylaşmaya İzin Ver seçeneğini kapalı konuma getirin.

Arkadaşınızın Instagram gönderisini hikayenizde paylaşmak için, hikayede paylaşacağınız gönderiye girin. Gönderinin altındaki beğeni, yorum yapma ve paylaşma butonlarından paylaşma butonunu seçin. Güncellemeyle gelen Bu Gönderiyi Hikayene Ekle seçeneğine dokunun.

Gönderiyi Hikayede Paylaş seçeneğine tıkladıktan sonra hikayeyi istediğiniz gibi düzenleyebilir, hikayede paylaşacağınız gönderiye GIF, konum, eğlenceli yapışkanlar ve çeşitli filtreler ekleyebilirsiniz. Eğer arkadaşınızın bu gönderisi kaydetmek istiyorsanız da bu özellik gerçekten bir hiledir! Hikayeyi paylaşacağınız ekranın sol altındaki Kaydet butonuna dokunarak gönderideki fotoğrafı telefon galerisine kaydedebilirsiniz.

Instagram uygulamanız güncel olmasına rağmen hesabınızda bu özellik aktif değilse yapacak bir şeyiniz yoktur. Çünkü Instagram, güncellemeyle getirdiği tüm özellikleri hesaplar arasında aynı anda aktif etmez. Biraz beklemeniz gerekebilir.

Instagram uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol etmek için akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasına girin. Uygulama ana ekranındaki arama bölümüne Instagram yazın ve uygulama sayfasına girin. Eğer uygulamanız için bekleyen bir güncelleme varsa Güncelle butonuna tıklayın.

Instagram’da Gönderilerin Hikaye Olarak Paylaşılmasını Engellemek hakkında tüm sorularınızı bize buraya tıklayarak forumumuz üzerinden iletebilirsiniz.