CIA, NSA, FBI Huawei ve ZTE Telefonlarına Karşı Uyarı Yaptı

Huawei firması Birleşik Devletler pazarına girmek için ülkenin servis sağlayıcıları ile ortaklık kurmak istiyor. Ancak hükümet AT&T ve Verizon’a baskı yaparak anlaşmayı düşürmelerini istedi. CNBC raporuna göre güvenlik şefleri Huawei ve hatta ZTE marka telefonların satın alınmasını önermiyor.

CIA, FBI ve NSA’in başları ve diğer ajanslardan isimlerin oybirliği ile Çin merkezli şirketler hakkındaki endişelerini açıkladılar. FBI yöneticisi Chris Wray şunları belirtti:

“Bizim değerlerimizi paylaşmayan yabancı hükümetlere ait herhangi bir şirket ya da yapının telekomünikasyon ağlarımızda güçlü pozisyonlar kazanmalarına izin vermenin riskleri konusunda derince endişeliyiz.”

Huawei CEO’su Richard Yu ise CES konuşmasının sonunda muahedenin iptal olması neticesinde yazı metnin dışına çıkarak tüketiciler, servis sağlayıcılar ve Huawei için kaçan fırsatla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

Daha sonrasında, Birleşik Devletler güvenlik şeflerine yanıt olarak bir Huawei sözcüsü şirkete 170 ülkenin hükümetleri tarafından güven duyulduğunu ve benzer uluslararası tedarik zincirlerine ve üretim yeteneklerine sahip oldukları için herhangi bir bilişim ve iletişim teknolojileri satıcısından daha büyük bir siber güvenlik tehdidi oluşturmadıklarını açıkladı.