Google Akıllı Yanıtlama Özelliğini Uygulamalara Dahil Ediyor

Google’ın Akıllı Yanıtlama özelliği üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarına dahil edilerek kullanıcılara tahmini cevaplar sunması planlanıyor. Bu WhatsApp, Facebook Messenger ve WeChat gibi diğer uygulamaların Allo ve Google Inbox’da olduğu gibi gerektiğinde bağlamsal önerici cevaplar verebileceği anlamına geliyor.

Bilgi Google’ın deneysel ürünlerini test eden bir bölümden e-posta almış bir kullanıcıdan geliyor. Bu e-posta Google’ın bu tür ürünlerini test etmek için kayıt yapmış kullanıcılara yollandı. E-postanın içerisinde bir de kayıt formu var.

E-posta Smart Reply’ın bazı özelliklerini listeliyor. Mesajların bildirim penceresine yerleştirilerek kullanıcıların daha hızlı yanıtlar verebilmesini sağlıyor. Hatta mesajın içinde yaklaşık varış zamanı geçerse Google bunu otomatik olarak hesaplıyor ve yanıtlar arasında gösteriyor.

Sürüş öncesinde Rahatsız Etme özelliği seçilirse otomatik olarak şu anda sohbet edemediğiniz bildiriliyor. “Seni bekliyoruz” gibi daha acil ipuçları içeren bir mesaj alırsanız telefonunuz sessizde olsa bile bildirim sesi çalınıyor. Akıllı Yanıtlama aynı zamanda takviminizi kontrol edebiliyor ve tatile özel otomatik yanıt seçenekleri sunuyor.

Uygulama Hangouts, Allo, Whatsapp, Facebook Messenger, Android Mesajlar, Skype, Twitter DM ve Slack ile uyumlu olacak.

Bu özellik normalde aldığınız iletiye göre anahtar kelimeleri belirleyerek e-postalara hızlı yanıt vermenizi sağlıyor. Örneğin, “var mı?” geçen bir e-postada aşağıdaki yanıtları sunuyor:

Üzgünüm, yok.

Bakmam gerekecek.

Sana göndereceğim.

Google 2015 yılının sonunda Akıllı Yanıtlama özelliğini Google Inbox uygulamasıyla ilk kez kullanıma sundu. Özellik daha sonra Allo, Gmail gibi diğer uygulamalara eklendi ve son olarak Android’in varsayılan Mesajlar uygulamasına konuldu ancak bu süreç biraz yavaş ilerliyor.