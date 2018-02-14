Google Home Max Ses Kalite Testinde Apple HomePod’u Geçti

Apple HomePod geçtiğimiz hafta piyasaya çıktığından beri olumsuz yorumlar alıyor. Apple Music ile sınırlı olması büyük ölçüde eleştirildi ancak ses kalitesi ise övgü topladı; hatta bazı kaynaklarda en iyi sesi veren akıllı hoparlör olarak seçildi.

Ancak Yahoo Finance’den David Pogue bir test yapmaya karar verdi. Testinde 150 USD’lik Amazon Echo Plus, 200 USD’lik Sonos One, 350 USD değerinde Apple HomePod ve 400 USD fiyat etiketli Google Home Max akıllı hoparlörlerini kullandı. Apple HomePod sondan ikinci bitirdi.

Test beş kişiden oluşan bir paneli içeriyor. Aralarında bir ses teknisyeni ve bir profesyonel kemancının da bulunduğu grup ince kumaş bir perdenin arkasında yerleştirilmiş (böylece hangi hoparlörün çaldığını görmüyorlar). Ardından dört hoparlörden beş farklı türde müzik oynatılmış.

Test tamamlandıktan sonra üç katılımcı Sonos One’ı en iyi hoparlör olarak seçerken diğer iki katılımcı Google Home Max’i göstermiş. Amazon Echo Plus son sırada yer alırken Apple HomePod üçüncü sıraya yerleşmiş.

Katılımcılar aynı zamanda Apple HomePod’u müzik türlerinden biri için en iyi seçmiş. Google Home Max iki yüksek frekanslı hoparlör ve 2 adet 4.5 inç alçak titreşimli hoparlör kullanırken Apple HomePod 7 yüksek frekanslı ve tek bir 4 inç alçak titreşimli hoparlör kullanıyor.

Bu test aynı zamanda gösteriyor ki HomePod kendi başına iyi ses veriyor olsa da, diğer rakipleriyle kıyaslandığında etkileyiciliğini kaybediyor. Sözü edilen test videosunu buradan izleyebilirsiniz.