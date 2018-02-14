HTC One M8 Fastboot Mode’a Girme

Karşınıza gelen ekranda, Ses kısma tuşu ile FASTBOOT seçeneğinin üzerine gelin ve Güç tuşuna basın.

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