HTC One M8 Fastboot Mode’a Girme

Bilgisayar üzerinden yazılım yüklemesi yapmak istiyorsanız, öncelikle HTC One M8 Fastboot Mode’a girme işlemini yapmanız gerek.

HTC One M8 Fastboot Mode’a Girme

İlk önce Güç tuşunu kullanarak HTC One M8’in kapanmasını sağlayın.

Sonrasında ise, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak biraz bekleyin.

Karşınıza gelen ekranda, Ses kısma tuşu ile FASTBOOT seçeneğinin üzerine gelin ve Güç tuşuna basın.

Son olarak, USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Forum sayfamızı ziyaret ederek sormak istediğiniz yerleri uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın.

ZayıfOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...