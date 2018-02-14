Bilgisayar üzerinden yazılım yüklemesi yapmak istiyorsanız, öncelikle HTC One M8 Fastboot Mode’a girme işlemini yapmanız gerek.
HTC One M8 Fastboot Mode’a Girme
İlk önce Güç tuşunu kullanarak HTC One M8’in kapanmasını sağlayın.
Sonrasında ise, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak biraz bekleyin.
Karşınıza gelen ekranda, Ses kısma tuşu ile FASTBOOT seçeneğinin üzerine gelin ve Güç tuşuna basın.
Son olarak, USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
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