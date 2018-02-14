Eğer yapmak istediğiniz bir işlem yoksa, Reboot system now seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede HTC One M8 yeniden açılacaktır.

HTC One M8 Recovery Mode’a girmek için Ses tuşları ile RECOVERY seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

Eğer hafıza kartı üzerinden telefonunuza yükleme yapmak istiyorsanız, öncelikle HTC One M8 Recovery Mode’a girme adımlarını izleyin.

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