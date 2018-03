HTC One M8’in arkasında yer alan ikinci kamerası, çekimlerinize bokeh etkisi katıyor. Telefonunuz herhangi bir nedenden dolayı brick olmuş olabilir. Ama HTC One M8 Stock ROM yükleme işlemini yaptıktan sonra sorununuz çözülecektir. Bu işlem yalnızca brick olunca değil, telefonunuzu ilk günkü haline geri getirmek içinde kullanılır. Anlatacağımız adımları uygulamaya geçtiğiniz andan itibaren, işlem sonrası meydana gelebilecek olayların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Ayrıca işlem öncesi kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

İndirmeniz gerekenler

ROM dosyanızı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

QFIL programını indirmek için buraya tıklayın.

Hazırlık

HTC One M8’i bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklamasını aktif etmeniz gerek. İlk olarak Ayarlar kısmına girerek Telefon hakkında kısmına erişin. Ardından Derleme numarası adlı seçeneğe 6-7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Ayarlar menüsüne geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını indirin. Ardından kurulum işlemlerini tamamlayın.

ROM dosyanızı masaüstünüzde bir yere çıkartın.

HTC One M8 Stock ROM Yükleme

İlk olarak QFIL programını açın. Şimdi ise, Select Build Type bölümüne gelerek Flat Build’i seçin. Ardından alt kısmında yer alan Programmer Path’ın karşısındaki Browse butonuna tıklayın. Bu sayede .mbn uzantılı ROM dosyanızı seçebilirsiniz.

Load XML butonuna tıklayın. Karşınıza gelen pencerelerde önce rawprogram0.xml dosyasını ve sonra patch0.xml dosyalarını seçin. Bu adımda ise, telefonunuzu fastboot mode’a almanız gerek. Bunun için HTC One M8 Fastboot Mode’a Girme adlı yazımızı okuyarak, nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Fastboot mode’a geçmesini sağladıktan sonra, HTC One M8’i USB kablo ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. Bilgisayarınız HTC One M8’i algılayınca Download butonu belirgin hale gelecektir. HTC One M8 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna tıklayın.

İşlem sonrasında Status kısmında beliren Download Succeed ve Finish Download yazılarını göreceksiniz. USB kablonuzu bilgisayardan çıkartarak telefonunuzu yeniden açabilirsiniz. Konu hakkında yardım almak istiyorsanız forum sayfamızı kullanabilirsiniz.