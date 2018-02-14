Samsung Galaxy S9+ AnTuTu’da 6GB RAM ve Snapdragon 845 ile Görüldü

Snapdragon 845 yonga setine sahip olan Samsung Galaxy S9+ (SM-G9650) AnTuTu veritabanında görüntülendi. Dün Geekbench’te gördüğümüz Exynos 9810 sürümü gibi şaşırtıcı bir şekilde bu sürümün 4GB yerine 6GB RAM’i var.

Hikayenin geri kalanı ise önceki yazılarımızla aynı. Çözünürlük 1,080 x 2,220 piksel (QHD) ve 18:9 bir ekran var. İşletim sistemi beklenildiği gibi Android 8.0 Oreo ve 64GB dahili depolama alanı sunulmuş.

Benchmark skoru da ilginç. Qualcomm’un referans tasarımıyla eşleşiyor; yani 2017’nin çiplerini geride bırakıyor.

Telefonun Exynos 9810 sürümünün AnTuTu’da nasıl performans sergilediğini henüz görmedik. Sızdırılan Geekbench puanı tek çekirdekli CPU performansında artışa işaret etmişti ancak AnTuTu GPU performansı gibi şeyleri de içeren daha bir bileşik karşılaştırma testi olarak biliniyor.