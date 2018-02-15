Android TV’de ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google’ın 2015 yılında duyurduğu Android TV platformu kullanıcılara evlerinde interaktif bir televizyon deneyimi sunmayı amaçlıyor. Android TV gişe rekorları kıran filmler, en popüler diziler, canlı spor yayınları ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunları salonunuza getiriyor.

Android TV’de YouTube gibi uygulamalarla daha az gezinme ve daha fazla izleme yapabiliyorsunuz. Uzaktan kumandanızdaki mikrofona basıp Android TV’ye ne istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. “Jurassic Park”, “New York’ta geçen romantik komediler” veya “Hava yarın nasıl olacak?” gibi sorularınıza yanıtlar almanız mümkün. Filmler ve TV dizileri, müzik, oyunlar, spor ve daha fazla içeriği Android, iOS, Mac, Windows veya Chromebook’tan TV’nize yansıtmak hayli kolay. Çok oyunculu oyun deneyimi de elde edilebiliyor.

Android TV’de ekran görüntüsü almak gerekebilir. Bunun için ele alacağımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

Android TV’de Ekran Görüntüsü Almak

Android TV kumandanızdaki Home / Ana ekran tuşuna beş saniye boyunca basılı tutun.

tuşuna beş saniye boyunca basılı tutun. Ekran üzerinde yeni bir menü belirecektir.

Sağa kaydırma yapın ve Screenshot ‘ı seçin.

‘ı seçin. Home tuşuna basın.

tuşuna basın. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Save to Photos veya Save and Share ‘i seçin.

veya ‘i seçin. Save and Share seçeneğiyle devam ederseniz ekran görüntüsünü paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz gerekecektir.

Android TV cihazınızın bir kumandası olmayabilir. Peki bu durumda ne yapacaksınız?

Cihazınızın USB portu varsa cihaza bir klavye bağlayabilir ve Print Screen tuşuna basabilirsiniz.

tuşuna basabilirsiniz. Cihazda USB portu bulunmuyorsa Google Play uygulama mağazasından bir Android TV uzaktan kumanda uygulaması yükleyebilirsiniz. Bu uygulamalarda Home tuşu olacaktır.

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