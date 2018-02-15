Bu menüde Ses tuşlarınızdan yardım alarak Factory Reset adlı seçeneğin üzerine gelin. HTC One M8 Hard Reset atma işlemini başlatmak için Güç tuşuna basın.

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