HTC One M8 Hard Reset Atma

Eğer telefonunuzun ekran kilidini unuttuysanız, az sonra anlatacağımız HTC One M8 Hard Reset atma adımlarını dikkatle izleyin.

HTC One M8 Hard Reset Atma

İlk önce Güç tuşunu kullanarak HTC One M8’i kapatın.

Sonrasında ise, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak, telefonunuzun Fastboot Mode’a geçmesini sağlayın.

Bu menüde Ses tuşlarınızdan yardım alarak Factory Reset adlı seçeneğin üzerine gelin. HTC One M8 Hard Reset atma işlemini başlatmak için Güç tuşuna basın.

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