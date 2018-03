iOS’deki Yeni Hata Mesajlaşma Uygulamalarınızı Çökertiyor

Yeni bir iOS 11.2.5 hatası keşfedildi ve görünüşe bakılırsa Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail ve Outlook gibi iOS’deki birçok mesajlaşma uygulamasının çalıştırmayı durdurmasına neden oluyor. Her şeyin sebebi tek bir Telugu sembolü ve uygulama yanıt vermemeye başlıyor.

Telugu 72 milyon insan tarafından konuşulan bir Hint dili ve iOS 11.2.5’in neden dilin sembolleri ile sorun yaşadığı henüz bilinmiyor.

Sembol bir kez yollandıktan sonra Mesajlar’a tekrar erişim sağlamak kolay olmuyor. Zira başka bir kullanıcının size mesaj göndermesi ve sizin de sembolün geçtiği konuşmayı silmeniz gerekiyor.

iOS 11.3’ün bundan etkilenmediği tespit edilmiş ancak hâlâ beta aşamasında ve bahar ayına kadar yayımlanması beklenmiyor. Ancak Apple sorunu kolayca çözmek için iOS 11.2’de yaptığı gibi öne alabilir.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8

— Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2018