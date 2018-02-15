Gereksiz yere telefonunuzda yer işgal eden ve kaldırılması mümkün olmayan uygulamalarınız olabilir. İşte bu tür uygulamaları kaldırabilmek için Root izni gerekiyor. Bu yazımızda Reeder P11SE Root atma işlemini ele aldık. Anlatacağımız işlemler sonrasında Root izni gerektiren uygulamaları da kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

İndirmeniz gereken program

KingoRoot’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Telefonunuzun USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar’dan Geliştirici Seçenekleri bölümüne girin ve alt kısımda bulunan USB Hata Ayıklama Modunu açın. Eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri görünmüyor ise, Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri menüsünü görünür hale gelecektir.

KingoRoot’un kurulum işlemlerini tamamlayın.

Batarya gücünüzü kontrol edin.

Reeder P11SE Root Atma

Öncelikle KingoRoot’u açın ve güncellemelerini tamamlamasını bekleyin.

Program kendine geldikten sonra yukarıda yer alan görseldeki yer karşınıza gelecektir. Şimdi ise, USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Reeder P11SE Root atma işlemini başlatmak için ROOT butonuna tıklayın. İşlemin biraz uzun sürebileceğini hatırlatalım. Ama siz ekranınızda yer alan yüzdelik gösterge ile süreci takip edebilirsiniz.

Eğer işlemde başarılı olduysanız, ekranınıza ROOT SUCCEED diye bir yazı gelecektir. Bunun ardından USB kablonuzu bilgisayardan çekin ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Reeder P11SE’nin Rootlu olup olmadığını kontrol etmek için Root Checker uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Forum sayfamızı ziyaret ederek, uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.