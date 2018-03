Sony Xperia XA1 sıfırlama sonrası Google hesabı sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinize bakacağız. Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin ilgi gören akıllı telefon modellerinden Xperia XA1’e sahipseniz ve cihazı herhangi bir sebeple fabrika ayarlarına döndürdüyseniz ilk açılışta önceki Google hesabıyla oturum açmanız istenebilir. Bu hesabın parolasını anımsayamıyor olabilir, yeni bir hesapla giriş yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ele aldığımız aşamaları basitçe izlemeniz yeterli olacaktır.

Sony Xperia XA1 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

Cihazı açınca karşınıza gelen ekranda Important information seçeneğine dokunun.

Guidance for Sale and Efficient Use‘ı seçin.

Ekrandaki herhangi bir sözcüğü seçin ve Share butonunu kullanın.

Messaging uygulaması ile devam edin.

Mesajlaşma uygulamasında rastgele bir şeyler yazın ve üst kısımdaki arama butonuna dokunun.

Şimdi telefon uygulaması açılacaktır.

Telefon uygulamasında *#*#4636#*#* karakter dizisini tuşlayın.

Karşınıza gelen menüdeki Usage Statistics seçeneğine girin.

Sol üst kısımda yer alan, geri gitmeyi sağlayan butona dokunun.

Cihazın Settings menüsü karşınıza gelecektir.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve Users‘a erişin.

Burada Guest hesabına dokunun.

Üst menü çubuğuna erişmek için ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.

Sağ üst kısımdaki kullanıcı profili ikonuna dokunun ve Owner User‘ı seçin.

Settings menüsüne gidin ve Backup & Reset‘i seçin.

Factory Data Reset ile devam edin ve Reset Phone‘a dokunun.

Erase Everything‘i seçin.