Xiaomi Mi Mix 2S Sony IMX363 Sensörüne Sahip Olacak

Geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden sızdırılan yeni bir Xiaomi Mi Mix 2S afişinde cihazın çarpıcı tasarımı ve 6 inç uzunluğundaki ekranı ilk kez ortaya çıkmıştı. Telefon Snapdragon 845 çipset, 8 GB RAM ve arkasında bir çift kamera bulunduracak. Bugün aynı zamanda firmware dosyaları paylaşıldı ve iddia edilen donanım özellikleri böylece doğrulanmış oldu. Ayrıca kameranın Sony’nin yeni IMX363 sensörünü taşıyacağını öğrenildi.

Çift kamera düzeni Mi Mix serisi için bir ilk ve sahne algılama gibi bazı yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Alışılmış MIUI özelliklerinin yanı sıra, nesne takibi ve otomatik HDR var. Chroma flaş özelliği geçerli firmware sürümünde devre dışı bırakılmış ancak son versiyonda aktif edilebilir.

18:9 en-boy oranında ekranın yanında Mi Mix 2S’in Android Oreo işletim sistemi, IR blasteri, 3,400 mAh batarya ve çift SIM yuvası ile geleceği söyleniyor.

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Okumuş olduğunuz bu içerik, daha önceden gelen ziyaretçilerimiz tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için siz de yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın. Ek bir bilgi daha verelim: Bu içeriğe şimdiye kadar 1 ziyaretçimiz değerlendirme yaptı ve değerlendirme ortalaması ise şimdilik 5,00 üzerinden 5,00.

ZayıfOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...