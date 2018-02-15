Xiaomi Mi Mix 2S Sony IMX363 Sensörüne Sahip Olacak

Geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden sızdırılan yeni bir Xiaomi Mi Mix 2S afişinde cihazın çarpıcı tasarımı ve 6 inç uzunluğundaki ekranı ilk kez ortaya çıkmıştı. Telefon Snapdragon 845 çipset, 8 GB RAM ve arkasında bir çift kamera bulunduracak. Bugün aynı zamanda firmware dosyaları paylaşıldı ve iddia edilen donanım özellikleri böylece doğrulanmış oldu. Ayrıca kameranın Sony’nin yeni IMX363 sensörünü taşıyacağını öğrenildi.

Çift kamera düzeni Mi Mix serisi için bir ilk ve sahne algılama gibi bazı yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Alışılmış MIUI özelliklerinin yanı sıra, nesne takibi ve otomatik HDR var. Chroma flaş özelliği geçerli firmware sürümünde devre dışı bırakılmış ancak son versiyonda aktif edilebilir.

18:9 en-boy oranında ekranın yanında Mi Mix 2S’in Android Oreo işletim sistemi, IR blasteri, 3,400 mAh batarya ve çift SIM yuvası ile geleceği söyleniyor.