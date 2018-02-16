Huawei P9 Lite Recovery Mode’a Girme

Eğer telefonunuzun kurtarma moduna erişmek istiyorsanız, Huawei P9 Lite Recovery Mode’a girme adımlarını uygulayabilirsiniz.

Huawei P9 Lite Recovery Mode’a Girme

İlk olarak Güç tuşunu kullanarak Huawei P9 Lite’ı kapatın.

Şimdi ise, Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak Huawei P9 Lite’ın Recovery Mode’a geçmesini sağlayın.

Recovery Mode’da iken Ses tuşları ile hareket edebilir ve Güç tuşu ile seçimlerinize onay verebilirsiniz.

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