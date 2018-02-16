Huawei Red Honor 7X Satışa Sunuldu

Sevgililer Günü bitmiş olabilir ancak bu bizim artık daha fazla kırmızı telefon görmek istemediğimiz anlamına gelmiyor. Huawei, Honor 7X model telefonunun “Red Honor 7X” adında sınırlı üretim bir versiyonunu tüm dünyada satışa çıkardığını duyurdu. Ancak bir sürpriz var ki; gri renk seçeneği de mevcut.

Honor 7X siyah, mavi ve altın renklerinde çıkmıştı ancak gri renk seçeneğine sahip değildi. Bilindiği gibi gri dünyada kullanıcıların satın aldıkları ürünlerde en çok tercih ettikleri renk seçeneği. Ancak bir nokta var ve o da kırmızı ve gri renkli sürümden yalnızca 20.000 adet üretileceği.

Telefon şu anda “seçili marketlere” girmiş ve Birleşik Krallık’ta 270 pound fiyat etiketiyle satışa sunulduğu tespit edilmiş.

Peki bu “seçili marketler” tam olarak ne anlama geliyor? Açıkçası bunu bizde bilmiyoruz çünkü Huawei nedense bunu açıklama ihtiyacı duymamış. Fakat Honor 7X’in erişilebilir olduğu pazarlara gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.