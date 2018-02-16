İlk Canlı Nokia 7 Plus Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Nokia 7 Plus’ın basın görsellerinin sızdırılmasından yalnızca bir gün sonra cihazın ilk gerçek fotoğrafı elimize geçti. MWC 2018’e yetiştirilmesi beklenen telefon HMD Global tarafından çıkarılan ilk 18:9 ekran uzunluğuna sahip Nokia olacak.

Fotoğrafın gösterdiğine göre cihaz varsayılan HMD arayüzü ile gelecek ve bu arayüzün ilk Nokia 6’dan bu yana kullanıldığını belirtelim. Uzun ekran yuvarlatılmış köşelere sahip ve detayları daha iyi görebilmek adına fotoğrafın ışığını artırmayı deneyebilirsiniz. Üst çerçevede yer alan özçekim kamerası Nokia logosunun hemen yanına yerleştirilmiş.

Nokia 7 Plus’ın Android One programı altında geleceği söyleniyor ve cihazın Snapdragon 660’dan güç alması bekleniyor. Bunun yanı sıra 4 GB RAM’i ve arkada parmak izi okuyucusunun üzerine dikey yerleştirilmiş bir çift kamera düzeneği olacak. Şimdilik en az iki renk seçeneği bulunacak; İnci Beyazı ve turuncu çizgilere sahip Siyah.

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