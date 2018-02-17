Essential Phone Amazon’a Özel Halo Gri ile Geliyor

Essential PH-1 çıktığında Siyah Ay ve Saf Beyaz renklerine sahipti. Dün Essential üç yeni renk seçeneği tanıttı ve bunların isimleri Okyanus Derinlikleri, Yıldız Grisi ve Bakır Siyah olarak sıralanıyor. Ayrıca hepsi sınırlı üretim olacak. Kırmızı renk seçeneğine kıyasla telefona çok daha farklı bir görünüm katacakları doğru.

Tanıtılan üç renk için telefonu çevreleyen çerçevede farklı tonlar kullanılıyor. Ocean Depths için altın çerçeve, Stellar Gray için siyah çerçeve ve Copper Black için bakır tonlu bir çerçeve kullanılmış. Ocean Depts şimdi satışa sunulurken Stellar Gray 20 Şubat’ta ve Copper Black 22 Şubat’ta markette olacak.

Renkli seramikler üretmenin zorluğundan ve sonuçtaki tutarsızlıklardan ötürü şirket yalnızca küçük miktarlarda üretim yapmayı başarmış. Sonuç olarak ise pek de fena görünmeyen çeşitli tonlara sahibiz. Essential firması PH-1 için zaman zaman bu tarz insanların dikkatini çekecek sınırlı renk kombinasyonları ile gelmeyi tercih ederse kullanıcıların hayli ilgisini kazanabilir.