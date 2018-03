Huawei P20 Plus 4,000 mAh Batarya ve Daima Açık Ekran ile Geliyor

Huawei’in P20 akıllı telefon ailesi Paris’deki 27 Mart duyurusu için hazır bekliyor. Üç telefonun tanıtılacağı iddialar arasında ve bunlardan biri Huawei P20 Plus iken diğerlerinin normal P20 ve Lite olacağı söylenmekte. Bazı kaynaklarda Pro adlandırmasından bahsedilmiş.

Bugünse P20 Plus modeline işaret eden yeni firmware dosyaları ortaya çıktı. Bu dosyalarda telefona ait bazı bilgiler mevcut. 4,000 mAh bir bataryadan ve Always On Display olarak bilinen ekranın bir kısmının daima açık kaldığı bir başka özellikten bahsediliyor.

Şu ana kadar Mate 10 Pro yalnızca Huawei serisinde Daima Açık ekrana sahipti ve tesadüf olacak ki aynı 4,000 mAh bir bataryası vardı. Ancak bazı iddialara göre firmware aslında Mate 10 Pro’dan bazı kalıntılar içeriyor olabilir. Yani P20 Plus hakkında net konuşmak için henüz erken.

Diğer taraftan P10 Plus’da 3,750 mAh batarya kullanılmıştı ve bu nedenle sıradaki telefonda 4,000 mAh batarya fikri olası geliyor. Asıl önemli olan nokta ise Daima Açık ekranın OLED panele mi işaret ettiği. Zira bu ikisinin beraber oldukça iyi gittiği biliniyor. Yine de özelliğin çalışması için bir gereklilik değil.