Huawei Mate 10 Lite Recovery Mode’a girme adımlarını uygulayarak, telefonunuzun kurtarma moduna erişim sağlayabilirsiniz.
Huawei Mate 10 Lite Recovery Mode’a Girme
Öncelikle sağ tarafta yer alan Güç tuşunu kullanarak Huawei Mate 10 Lite’ı kapatın.
Şimdi ise, Ses yükseltme + Güç tuşlarına basılı tutarak biraz bekleyin.
Huawei logosu gelene kadar parmaklarınızı tuşlardan ayırmayın.
Recovery Mode’a girdiğinizde, Ses tuşları ile hareket edebilir ve Güç tuşu ile seçeneğinize onay verebilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz bir işlem yok ise, Reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını bekleyin.
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