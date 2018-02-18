Huawei Mate SE Sızdırıldı ve Honor 7X’e Benziyor

Henüz ismi resmi olarak duyurulmayan ancak Huawei’in Birleşik Devletler web sayfasında hazır bir bağlantı adresi olan Huawei Mate SE’nin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler itibariyle firma Honor 7X’i farklı bir isimle tekrar sunacağa benziyor.

Huawei Mate SE

Huawei’in şimdiye kadar izlediği isimlendirme şeması tam bir karmaşadan ibaretti. Birbirinin aynısı telefonlar dünyanın farklı noktalarında çok farklı isimlerle çıkış yapıyorlar. Elbette bu devasa şirketler en iyi pazarlama ekipleri tarafından yönetiliyorlar o nedenle bunu da göz önüne almakta yarar var.

Görsellerde telefonun daha eski modellere kıyasla ince çerçeveler kullandığı söylenebilir. Ancak günümüzün ana akımı halini alan çerçevesiz telefonlar yarışmasına katılmayacağı anlaşılıyor. Honor 7X ile gösterdiği yakın ilişki eğer telefonun geri kalan noktalarında etkisini sürdürüyorsa 5.93 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğünde bir ekran ile Kirin 659 çipsetini göreceğiz demektir.

Arkadaki çift kamera düzeneği muhtemelen 16 MP + 2 MP değerleriyle ve bazı derinlik efektleriyle geliyor. Elbette bu yalnızca 7X’in özelliklerine bakılarak yapılan bir tahminden ibaret. Bir hafta içerisinde başlayacak olan MWC’de telefon resmiyet kazanırsa daha fazlasını öğrenebiliriz.