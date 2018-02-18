LG V30+’ta ekran görüntüsü almak için izlenebilecek yöntemleri ele alıyoruz. LG V30+ üst düzey Android işletim sistemli akıllı telefonlar arasında şık tasarımı ve 6 inç genişlikli ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Akıllı telefon G6’dan daha güçlü ve şık; en önemli rakibi Galaxy Note 8’den daha uygun fiyatlı. Üstelik 128 GB kapasiteli dahili depolama birimiyle geliyor.

V30+ akıllı telefon ülkemizde kısa bir süre önce satışa sunuldu. Cihazı edinen kullanıcılar, özellikle de teknoloji dünyasında çok da tecrübesi olmayan kişiler LG V30+’ta ekran görüntüsü almak için ne yapması gerektiğini bilmiyor olabilir. Bu akıllı telefonda ekran görüntüsü almak için izlenebilecek farklı yöntemler var.

LG V30+’ta Ekran Görüntüsü Almak

Tuş Kombinasyonu Kullanımı

LG V30+ akıllı telefonda ekran görüntüsü almak için uygulanabilecek temel yöntem güç tuşu ve ses azaltma tuşuna aynı anda basarak tuşlara bir saniye kadar basılı tutmak. Ekranda ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesini duyacaksınız. Ekran görüntüsü galeriye kaydedilecektir.

LG V30+ akıllı telefonda güç tuşu diğer birçok Android telefonun aksine arka yüzde bulunuyor. Bu tuş aynı zamanda parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor.

Capture+ Aracını Kullanarak

LG akıllı telefonlarda yer alan Capture+ aracı ekran görüntüsü alma ve görüntüyü düzenleme işleminde oldukça başarılı. Bildirim alanını aşağı çekip ilk sıradaki butona dokunmanız yeterli oluyor. Araç uzun web sayfalarının ekran görüntüsünü alabilme ve 15 saniyeye kadar uzunlukta GIF içerikleri oluşturma özelliğine de sahip.