LG’nin Yeni Amiral Gemisi Snapdragon 845, 6.1 inç Ekran ve Stereo Hoparlör ile Gelecek

G6’nın geçtiğimiz MWC etkinliğinde duyurulduğu göz önüne alındığında LG’nin G7’yi bu seneki MWC’de tanıtacağı düşünebilir. Ancak Koreli şirket son zamanlarda stratejisini değiştirme kararı aldı. Bu nedenle MWC 2018’de göreceğimiz tek şey yapay zeka uyumlu V30 olacak.

LG’nin sıradaki gerçek amiral gemisi haziran ayında gelecek ancak G7 adını almayacak. Bu G serisine veda ettiğimiz anlamına geliyor ve cihaz hakkında bilinen bir diğer şey de kod adının “Judy” olduğu.

Telefon Snapdragon 845’den güç alacak ve bu çipset 2018’de çıkacak üst sınıf modelleri besleyecek çipsetin ta kendisi. Yanında 4GB RAM ve 64GB dahili depolama sunulacak. Bir “Plus” ya da “S” ismiyle 6GB RAM ve 128GB depolama kombinasyonunun sunulması ihtimali de mümkün.

Judy HDR10 destekli 6.1 inç boyutunda 18:9 en-boy oranlı ve 800-nit parlaklığında bir ekrana sahip. Bu özelliklerin LG’nin yeni “MLCD+” ekran teknolojisi ile bir araya getirildiği belirtiliyor. Ayrıca standart IPS LCD’lere kıyasla yüzde 35 daha az güç tüketmesi ise cabası. Panelde RGBW piksel altı maktriksi var ve buradaki “W” beyaz renk için kullanılıyor.

Elbette çift kamera düzeneği de olacak. Cam optik, iki 16 MP sensörler ve f/1.6 lens açıklığı bahsi geçen özellikler arasında. IP68 su ve toz direnci mevcut. Dayanıklılık konusunda askeri standartlarda puanlandığı belirtilmiş. “Boombox” hoparlör olarak pazarlanacak bir de stereo hoparlör var. Diğer özellikler yapay zeka kamera ve kablosuz şarj olarak sıralanıyor.