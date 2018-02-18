Xiaomi Mi Mix 2s Videosu Paylaşıldı, iPhone X Tarzı Jestler Kullanıyor

Xiaomi Mi Mix 2S çerçevesiz ekran çılgınlığını ana akım haline getirecek en yeni amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç hafta önce sızdırılan işlenmiş görüntülerden nasıl görüneceğine dair bazı fikirler oluşmuştu. Şimdiyse telefonun kendisi bizzat kanlı canlı görüntülendi.

OnPhones’dan bir kişi şaşırtıcı biçimde Mi Mix 2S’i videoya almaya başarmış. Video kısa olsa da yeterince şeyi ortaya koyuyor. Bir diğer önemli nokta da telefonun iPhone X benzeri bazı kullanışlı jestler barındırması. Örneğin, son açılan uygulamalara erişmek için kullanılan hareket muhtemelen diğer markalar tarafından da taklit edilecek.

Video gizlice çekilmiş olmalı ki kamera en iyi şekilde kullanılamamış ve telefonun üst çerçevesi hakkında bir fikir edinemiyoruz. Çentikler bu aralar özçekim kamerasını ön yüzde tutmak için çoğu firma tarafından kullanılıyor. Mi Mix 2S’de bunu görmemek gerçekten çok başarılı olurdu. Ancak bu videoyu izleyerek bile telefonu satın almaya karar vermiş olanlar olacaktır.