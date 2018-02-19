Apple Talebi Yarıya İndirince Samsung Elinde OLED Panellerle Kaldı

Apple, iPhone X üretimini azaltınca Samsung Display firmasının fabrikaları fazladan OLED panellerle doldu.

Samsung rapor edilene göre şu anda bu panelleri kullanacak müşteriler arıyor. Ancak bu biraz zor olabilir zira birçok üretici henüz OLED’e geçmek için hazır değil. Bunda panelin üretim maliyetinin payı büyük. Sonuç olarak bu durum Samsung’un kârında düşüş yaşanacağını gösteriyor.

Çoğu Çinli üreticiler telefonlarının fiyatını olabildiğince aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bu nedenle LCD panellerle devam edeceklerdir. Bunlar ortalama yüzde 40 daha ucuzlar. Sadece Oppo ve vivo marka cihazların yüzde 7 kadarı OLED ekran kullanıyor.

apple samsung oled

Apple’ın LCD ekranlarla devam edeceğine dair duyumlar almıştık. Bunun için en az bir iPhone gösteriliyordu.

Samsung Display son zamanlarda hem Çinli ekran üreticilerinden hem de LG Display’den gelen yoğun bir rekabete maruz kaldı. Kendisinin lider pozisyonu bu aralar sallanmakta.

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Okumuş olduğunuz bu içerik, daha önceden gelen ziyaretçilerimiz tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için siz de yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın. Ek bir bilgi daha verelim: Bu içeriğe şimdiye kadar 1 ziyaretçimiz değerlendirme yaptı ve değerlendirme ortalaması ise şimdilik 5,00 üzerinden 5,00.

ZayıfOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...