Eğer telefonunuzun şarj soketi arızalandıysa, şarj soketinizi yenisiyle değiştirmeniz gerek. General Mobile GM 5 Plus Şarj Soketi değişimini kendiniz de yapabilirsiniz. Bu yazımızda General Mobile GM 5 Plus Şarj Soketi değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların, sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipman

Cımbız

General Mobile GM 5 Plus Şarj Soketi Değişimi

Öncelikle Güç tuşunu telefonunuzu kapatın. Ardından arka kapağını çıkartın.

Şimdi ise, görselde göstermiş olduğumuz yerde bulunan tüm vidaları sökün.

Vidaların sökümü tamamlandıysa, cımbız yardımıyla plastik alanı yerinden çıkartın.

Bunun sonucunda karşınıza gelen yerdeki bağlantı kablosunu cımbızla kaldırın.

Son olarak, şarj soket yerini sökmek için cımbızınızı kullanabilirsiniz.

Yeni şarj soketini yuvaya yerleştirin. Tüm yapılması gerekenler bu kadar. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.