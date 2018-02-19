iOS: iPhone’u Çökerten Saldırıdan Korunma

Son günlerde, bazı kötü huylu kişiler tarafından basit bir açık keşfedilip iOS cihazlara saldırı yapılmaya başlandı. Cihazınızı çökerten bu saldırının çözümü için Apple çok fazla beklemedi ve sorunu ortadan kaldırmak için bir hamle yaptı. iOS cihazı çökerten saldırıdan korunmak için yazımızı okumaya devam edin…

iOS Cihazı Çökerten Saldırıdan Korunmak

iOS cihazları hedef alan bu saldırı, 11.2.5 ve altındaki iOS sürümüne sahip olan kullanıcılara yönelik. iOS cihazı çökerten saldırıdan korunmak için yapmanız gereken tek şey iOS cihazınızı 11.2.6 sürümüne güncellemek olacak.

iOS 11.2.5 ve altındaki iOS sürümüne sahip akıllı cihaz kullanıcısıysanız, WhatsApp, Instagram, iMessage gibi uygulamalardan gelen mesajlara dikkat edin. Mesajları açmasanız bile bildirim paneline, mesaj atıldığına ve mesajın içeriğine dair bir bildirim geldiğinde dahi telefonunuz kapanabilir.

Cihazınızı tek bir mesajla çökerten kişi, kötü huylu mesajı attıktan sonra art arda random mesaj atması gerekiyor. Kötü huylu mesajdan sonra atılan normal içerikli mesajlar, bildirim paneline düştüğünde telefonunuzun ekranı tekrar aktif hale gelebilir.

Telefonunuzun kötü huylu mesajlar sayesinde kapanırsa, telefonunuzun kendine gelmesi için biraz bekleyin ve daha sonra telefonu tekrar açın. Kötü huylu mesaj size hangi uygulama tarafından yollandıysa o uygulamayı silmeniz ve içerisindeki tüm verileri kaybetmeniz gerekebilir.

iOS cihazı çökerten saldırıdan kurtulmak için yapılacak tek işlemin iOS 11.2.6 güncellemesi olduğunu söylemiştik. Cihazı güncellemek için, cihazın, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin. Güncellemeler denetlendiğinde, Yazılım Güncelleme ekranında bekleyen bir güncelleme yoksa iOS 11.2.6 sürümünün cihazınıza gelmesini bekleyin veya iOS 11.2.6 güncellemesini önceden almak için Beta kullanıcısı olun.

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