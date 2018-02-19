Birtakım nedenlerden dolayı iPhone X’inizin bataryası yıpranmış olabilir ve değişmesi gerekebilir. iPhone X Batarya değişimi sürecini kendiniz de yapabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere iPhone X Batarya değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. iPhone X Batarya değişimi için birkaç ekipman ve biraz dikkat gerekiyor. Ekipmanlar için forum sayfamızı ziyaret ederek ekibimize danışabilirsiniz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların, sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Ekran sökme vantuzu

Sıcak hava tabancası

Isıtma makinesi

iPhone X Batarya Değişimi

İlk önce telefonunuzu kapatın ve alt kısmında yer alan vidaları sökün.

Ardından sıcak hava tabancasını bir süre boyunca ekranınıza tutun.

Ekran sökme vantuzunu telefonunuza yapıştırın ve bir yandan onu kendinize çekerken, bir yandan da ekran sökme aparatı ile destek verin.

Ekranınızı kaldırdıktan sonra, bataryanın üst kısmında yer alan küçük vidaları sökün ve metal parçayı çıkartın.

Metal parçayı çıkarttıktan sonra karşınıza gelen yerde bağlantı uçlarını kaldırın ve ekranı çıkartın.

Sivri uçlu bir aletle bataryanızı yavaşça kaldırın ve yerinden çıkartın.

Yeni bataryanızı alt kısma bastırarak takın. Yerine yerleştirdikten sonra iyice her yanından baskı uygulayın.

Ekranınızı üzerine getirerek, gerekli olan bağlantılarını sağlayın.

Bağlantı yerlerini yaptıktan sonra küçük demiri üzerine yerleştirin ve vidalarını sıkın.

Ardından ekranınızı kasanıza geri kapatarak, her yanından baskı uygulayarak iyice birleştirin.

Artın telefonunuzu açarak yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. Konu hakkında sormak istediğiniz noktaları uzmanlarımıza iletmek istiyorsanız, forum sayfamızı kullanabilirsiniz.