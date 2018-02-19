Nokia 4 İddialara Göre Snapdragon 450 Kullanacak

Nokia 8 Pro haberinin ardından şimdi de Nokia 4 isimli yeni bir telefonun bilgisi ile karşı karşıyayız. Henüz cihazın ismi dışında fazla bir şey bilinmiyor ancak donanımı adına önemli detaylar mevcut.

Bir iddiaya göre Snapdragon 450 bu orta sınıf telefonu güçlendiren çipset olacak. Çipsetin mevcut Nokia 5’den daha fazla güç sunduğunu söyleyelim. 28 nm’ye kıyasla bu yeni çipset 14 nm üretim sürecinden geçirilmiş. İçerisindeki sekiz adet Cortex-A53 çekirdekleri 1.8 GHz hızında çalışıyorlar. Grafik birimi tarafında ise Adreno 506 var. Bu GPU Snapdragon 430’dan iki kat daha hızlı.

Nokia 4’ün MWC’de duyurulup duyurulmayacağını bilmiyoruz. Ancak Nokia 7 Plus ile Nokia 1 büyük bir ihtimalle orada olacaktır. Nokia 4 bunların arasında güzel bir konuma yerleşecek.