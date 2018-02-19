Bazı durumlarda cihazınıza Hard Reset atmanız gerekebilir. Bu durumlar sırasıyla; cihazı sıfırlamak, cihazı satacak olmak veya cihazın çok ağırlaşmış olması olabilir. İşte bu durumlarda Hard Reset atma işlemini kolay bir yol ile yapabilirsiniz. Ayrıca Samsung Galaxy S9+ Hard Reset atma işlemine başlamadan önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Samsung Galaxy S9+ Hard Reset Atma

Cihazınızı kapatmak için Güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Ardından Ses Arttırma + Ana Sayfa + Güç tuşuna birkaç saniye basın.

SAMSUNG logosu gözüktüğünde tüm tuşları bırakın. Ekranda “Komut yok” yazılı Android Robot görürseniz üzerine tıklayın.

Bu adımdan sonra gelen ekranda gezinmek için Ses tuşlarını, seçilen alana girmek için de Güç tuşunu kullanarak ‘’Wipe Data/Factory Reset’’ alanına girin.

Bu alana geldiğinizde ‘’Yes delete all user data’’ seçeneğini seçin. Hareket etmek için Ses tuşlarını, seçmek için ise Güç tuşunu kullanın.

Son olarak Güç tuşu ile ‘’Reboot system now’’ seçeneğini seçin.

Samsung Galaxy S9+ Hard Reset atma işlemimiz tamamlandı. Eğer bu işlemleri yapma esnasında bir sorun ile karşılaşırsanız akillitelefon.com/forum adresinden yardım alabilirsiniz.