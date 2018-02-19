Snapdragon 845’li Nokia 8 Pro ile Tanışın

Nokia 8’in lüks bir seri oluşturmak için ortaya koyacağı iddia edilen Sirocco planı ilk kez şubat ayının başında netlik kazandı. Son bilgilere göre şirket aynı zamanda kamera odaklı ve  Snapdragon 845 çipsetli bir Nokia 8 Pro çıkarmak istiyor.

Nokia 8 Pro

Nokia 8 Pro daha önce de haberini paylaştığımız gibi 5 lensli gelişmiş kameralı telefonun ta kendisi olacak. Aslında daha önceleri Nokia 10 denilmişti fakat bunun doğru olmadığı artık ortaya çıktı. Cihazda Nokia 9’un tasarımına benzer biçimde kameraların alt tarafında bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Ayrıca hem ön hem de arka tarafta cihazı saran çerçeveler cam olarakcam çerçeveler kullanılıyor.

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