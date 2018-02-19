Sony Xperia XA2’de ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

Dilerseniz şimdi Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin en yeni akıllı telefon modellerinden olan Sony Xperia XA2’de ekran görüntüsü almak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Sony Xperia XA2’de Ekran Görüntüsü Almak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

ve butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz. Yakaladığınız görüntüye bakmak için bildirim çubuğunu aşağı çekebilir ve ekran görüntüsü alma bildirimine dokunabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda bir fotoğraf editörü uygulaması mevcutsa ekran görüntüsünü bu uygulama ile düzenleyebilir ya da düzenlemeden doğrudan arkadaşlarınızla sosyal medya / anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kolayca paylaşabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Sony Xperia XA2’de ekran görüntüsü almak oldukça kolay. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.