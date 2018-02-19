Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta yakın zamanda Kullanıcı Hesabı Bilgilerini İndirmek mümkün hale gelecek! Tüm dünyada yaklaşık 1.5 milyar akıllı telefon kullanıcısının tercihi olan uygulamanın yeni Beta versiyonunda kullanıcılara uygulamanın kendi hesapları ile ilgili topladığı bilgileri indirme imkanı sunuluyor. Bu, şüphesiz firmanın gönlünden kopmuş bir hareket değil; hükümetlerin yasal düzenlemelerle birlikte teknoloji şirketlerinin bizler üzerindeki kontrol olanaklarını nasıl kısıtlayabileceğinin göstergesi.

WhatsApp: Kullanıcı Hesabı Bilgilerini İndirmek

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri paylaşan WABetaInfo web sitesi popüler uygulamanın 2.18.50 (beta) versiyonu hakkında bir haber yayınladı. Uygulamaya diğer küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere ek olarak kullanıcıların WhatsApp’ın kendileriyle ilgili topladığı bilgileri indirmesine olanak tanıyan bir seçenek dahil edilmiş durumda.

Ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere WhatsApp’ın kullanıcı hesabıyla ilgili topladığı bilgileri indirmek isteyen kullanıcıların Account > Privacy menüsüne erişmeleri gerekiyor.

Bilgi anlık olarak sunulmuyor, hazır hale getirildiğinde kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Bu işlemin 20 güne kadar uzayabileceği ifade edilmiş. Oluşturulan rapor firmanın sunucularından 30 gün sonra siliniyor.

WhatsApp’a eklenen bu özellik gizlilik ve güvenlik endişeleri olan kullanıcılar için şüphesiz önem teşkil ediyor. Kullanıcılar en azından uygulamanın kendileriyle ilgili topladığı bilgilerin kapsamını öğrenebiliyor. Bu özelliğin sunulmasında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin rolü büyük.

Kullanıcı hesabı bilgilerini indirme özelliği daha önce de belirttiğimiz gibi şu an uygulamanın yalnızca Beta versiyonunda var. Önümüzdeki dönemlerde stabil versiyona eklenmesi söz konusu olacak.

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