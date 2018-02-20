Android ve iOS: Instagram Gönderilerini Twitter’da Fotoğraf Olarak Paylaşma

Instagram’da paylaştığınız gönderileri diğer sosyal medya hesaplarınızda da Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Diğer uygulamalarda olduğu gibi Twitter’da da Instagram üzerinden paylaşılan fotoğrafların sadece linki gözüküyor. Instagram’da gönderilerini Twitter’da paylaşarak, fotoğrafların Twitter’da linkiyle beraber fotoğrafın da gözükmesini sağlayabilirsiniz. Instagram gönderilerini Twitter’da fotoğraf olarak paylaşma işlemi için bir uygulamaya ihtiyaç vardır.

Instagram Gönderilerini Twitter’da Fotoğraf Olarak Paylaşma

Instagram gönderilerini Twitter’da paylaşmak için IFTTT‘yi akıllı telefonunuza kurmanız gerekiyor. Uygulama hem Google Play Store‘da hem de App Store’da ücretsiz olarak mevcuttur. Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya, iOS telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

IFTTT’yi telefonunuza indirdikten sonra açın ve uygulamayı kayıt olmak için kaydolun. Eğer Facebook veya Google hesabınız varsa bunları kullanarak da IFTTT isimli uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Uygulama ana ekranının sol alt köşesindeki Keşfet butonuna tıklayın ve ekranın üzerinde açılacak arama çubuğuna Twitter yazın ve karşınıza çıkan Instagram Gönderilerini Twitter’da Paylaş eklentisine tıklayın.

Eklentiye tıkladıktan sonra, eklentinin açıklamasının bulunduğu bir ekran açılacaktır. Bu ekranda, açıklamanın altında bulunan butona tıklayarak Instagram gönderilerini Twitter’da paylaşma özelliğini aktif hale getirin.

Uygulamayı Instagram uygulamasıyla eşleştirmek için Instagram bilgilerinizi ve Twitter bilgilerinizi uygulamanın paneline giriniz.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram gönderilerini Twitter’da paylaşma işlemine yardımcı eklenti devreye girecektir.

Bu özellik aktif olduğunda Instagram üzerinden paylaştığınız fotoğraflar Twitter hesabınızda direkt olarak paylaşılır. Ancak Instagram uygulamasında gönderi paylaşma panelindeki Twitter’da paylaşma butonunun devre dışı olmasına özen gösterin. Aksi taktirde Instagram uygulaması, gönderiyi Twitter’da sadece link ve açıklama olarak paylaşır.

Instagram Gönderilerini Twitter’da Fotoğraf Olarak Paylaşma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.