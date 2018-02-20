Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda tarattığınız TXT dosyalarını PDF‘e dönüştürebilirsiniz. Gerektiğinde belgeleri taramak için bir fotokopi makinesine ihtiyacınız olmadan Android telefonunuzu kullanabilirsiniz. Telefonu taşınabilir tarayıcıya dönüştürmek için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Telefonu Taşınabilir Tarayıcıya Dönüştürme

Telefonu taşıyabilir tarayıcıya dönüştürmek işinize hiç beklemediğiniz bir anda yarayabilir. Telefonunuza CamScanner isimli uygulamayı Google Play Store‘dan indirerek işleme başlayın. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefona indirdikten sonra açın. Uygulamayı sürekli kullanacaksanız, CamScanner’ı ilk açtığınızda karşılaşacağınız Kayıt Ol veya Oturum Aç butonlarını kullanarak uygulamayı kullanmaya başlayın.

Uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde yer alan Taramaya Başla butonuna tıklayın.

Taramaya başlamadan uygulamanın istediği tüm izinleri onaylamanız gerekmektedir. Uygulama, telefon kamerasına ve fotoğraf galerisine erişmek isteyecek.

Tüm izinleri onayladıktan sonra, uygulamayı kullanarak, istediğiniz metnin fotoğrafını çekebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafı uygulamada PDF dosyasına dönüştürmek için, fotoğrafın çekildiği ve düzenlemesini yapabileceğiniz ekranın sağ altındaki tik işaretine dokunun.

Telefonunuzda bir PDF görüntüleyici uygulaması varsa, CamScanner ile PDF’e dönüştürdüğünüz metinlerin fotoğraflarını görüntüleyebilir ve dilerseniz bir yazıcı kullanarak çıktısını alabilirsiniz.

Telefonunuda PDF görüntüleyici uygulaması yoksa Google PDF Viewer‘ı indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

CamScanner ile çektiğiniz metin fotoğraflarını PDF dosyası halinde görüntülemek için uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın ve Belgelerim‘e gidin. Uygulama, çektiğiniz metin fotoğraflarını otomatik olarak PDF formatına dönüştürür.

Telefonu Taşınabilir Tarayıcıya Dönüştürme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.